В Петербурге суд обязал женщину демонтировать ванну с кухни

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, однако владелица квартиры не спешила исполнять предписание. Только после ареста банковских счетов она обратилась в районный отдел и выполнила судебное решение. Позднее комиссия управляющей компании и судебный пристав подтвердили, что ванна демонтирована. На этом исполнительное производство было завершено, а конфликт между соседями урегулирован.