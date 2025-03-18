В Петербурге суд обязал женщину демонтировать ванну с кухни

Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Петербургу.
С иском в Ленинский районный суд обратилась управляющая компания, сотрудники которой регулярно выезжали на аварийные вызовы по этому адресу. Как выяснилось, хозяйка квартиры устроила в кухонном помещении ванную зону, что привело к систематическим протечкам и нанесло ущерб жилью этажом ниже.
Суд постановил демонтировать незаконно установленную сантехнику, а также восстановить поврежденные конструкции многоквартирного дома. Кроме того, ответчица была обязана выплатить неустойку в размере 32 тысяч рублей.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, однако владелица квартиры не спешила исполнять предписание. Только после ареста банковских счетов она обратилась в районный отдел и выполнила судебное решение. Позднее комиссия управляющей компании и судебный пристав подтвердили, что ванна демонтирована. На этом исполнительное производство было завершено, а конфликт между соседями урегулирован.
Ранее петербурженку обязали отремонтировать пол после жалоб соседа на скрип и шум.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable diffusion).