Губернатор о паводке в Челябинской области: Пик на 2−3 недели раньше срока

Паводок в Челябинской области начался раньше обычного. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
— Сегодня проходим пики, причем на двое-три недели раньше обычных сроков, — отметил он. — В Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома.
Паводок затронул Брединский, Троицкий, Варненский, Уйский, Сосновский районы. По словам главы региона, самая сложная ситуация пока в Аше. Там на две недели раньше срока начался ледоход на реке Сим, возник затор, стало затапливать улицы.
Сейчас затор пытаются разрушить при помощи спецтехники.