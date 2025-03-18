На Урале из-за гололеда мусоровозы не могут вывезти отходы

Из-за сильного гололеда, который наблюдается в населенных пунктах Свердловской области после снегопада и оттепели мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам, чтобы вывезти твердые коммунальные отходы. Об этом пишет TagilCity.ru.
В северной зоне Свердловской области мусоровозы столкнулись с проблемой вывоза мусора в 20 из 23 населенных пунктах. Чаще всего трудности возникали в Верхотурском, Нижнетурьинском, Кушвинском и Горноуральском городских округах.
После этого региональный оператор обратился с просьбой к руководителям муниципалитетов подсыпать подъезды к контейнерным площадкам.