Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале из-за гололеда мусоровозы не могут вывезти отходы

Сильный гололед затрудняет вывоз твердых бытовых отходов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сильного гололеда, который наблюдается в населенных пунктах Свердловской области после снегопада и оттепели мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам, чтобы вывезти твердые коммунальные отходы. Об этом пишет TagilCity.ru.

В северной зоне Свердловской области мусоровозы столкнулись с проблемой вывоза мусора в 20 из 23 населенных пунктах. Чаще всего трудности возникали в Верхотурском, Нижнетурьинском, Кушвинском и Горноуральском городских округах.

После этого региональный оператор обратился с просьбой к руководителям муниципалитетов подсыпать подъезды к контейнерным площадкам.