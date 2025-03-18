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В Октябрьском районе Новосибирска без света остались более 250 домов

Приводим список улиц.

Источник: Комсомольская правда

18 марта электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Октябрьского района. Речь идет об улицах Автогенная, Коммунстроевская, Кирова, Дунайская, Дунайская, Московская, Бориса Богаткова, Артиллерийская, Гурьевская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская и Далидовича.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 251 доме. Отключения называют плановыми, коммунальщики проводят ремонтные работы.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне стало известно об аварии в Советском районе, которая оставила без электричества 72 многоэтажки на 6 улицах.