Кинолог посоветовал татарстанцам обходить «собачьи свадьбы» стороной

«Самцы начинают охранять самку. Если мимо проходит человек с домашней собакой или одинокий прохожий, свора может воспринять это как угрозу. Как только вы заходите на территорию, которую собаки считают своей, они проявляют агрессию. Если вы видите “собачью свадьбу”, то лучше это место обойти стороной, через соседний двор или улицу. Не нужно провоцировать собак: избегайте контакта с агрессивной или настороженной стаей животных», — отметил Александров.