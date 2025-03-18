Прием заявлений для петербургских первоклашек стартует с 1 апреля

В Петербурге 1 апреля стартует прием заявлений от родителей, желающих записать своих детей в первый класс. Первый этап продлится до 30 июня, и у вас есть возможность подать заявление как лично, так и через интернет.
Родители могут выбрать школу по месту жительства и воспользоваться преимуществами для первоочередного, внеочередного или преимущественного зачисления. Время подачи заявления не имеет значения, но важно помнить, что для каждой школы заявление нужно подавать отдельно.
После 30 июня зачисление будет происходить на общих основаниях, без учёта льгот и места проживания. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В это время вы сможете выбрать школу в любом районе города, а зачисление будет осуществляться на свободные места в порядке очереди.
Ранее «МК в Питере» писал, что в петербургских школах планируют повысить стоимость обедов с сентября.