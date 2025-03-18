Прием заявлений для петербургских первоклашек стартует с 1 апреля

После 30 июня зачисление будет происходить на общих основаниях, без учёта льгот и места проживания. Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. В это время вы сможете выбрать школу в любом районе города, а зачисление будет осуществляться на свободные места в порядке очереди.