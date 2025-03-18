Создание взаимно невидимых волноводов улучшит работу телескопов и приборов

Эксперименты с такими структурами показали, что если расположить волноводы под углом примерно в 55 градусов, то перетекание света между ними фактически полностью прекращается. В результате этого свет, направленный в центральную часть набора из волноводов, не расплывается по всей решетке, как это обычно происходит, а локализуется в одной области. Это позволяет применять подобные структуры для управления движением светом через телескопы и другие оптические приборы, подытожили ученые.