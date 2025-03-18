174 МКД в Новосибирске могут попасть под вероятность подтопления

В Новосибирске 174 МКД могут попасть под вероятность подтопления. Все эти дома расположились на территории всех районов города. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.