174 МКД в Новосибирске могут попасть под вероятность подтопления

В Новосибирске 174 МКД могут попасть под вероятность подтопления. Все эти дома расположились на территории всех районов города. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.
«Наибольшее количество МКД, попадающих под паводковые мероприятия в Ленинском районе, — 55 домов, в Дзержинском 35 домов, в Кировском — 25, в Центральном — 19. Из 174 МКД вывоз снега запланирован на 39 домах», — отметил он.
Напомним, 10 садовых товариществ в Первомайском и Советском районах Новосибирска могут пострадать от паводка. В этих СНТ постоянно проживают более 380 семей, которым грозит подтопление. Об этом сообщили главы районов на оперативном совещании в мэрии города.