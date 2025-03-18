Сергей Шелест сообщил, когда приведут в порядок территорию скейт-парка на Бударина

«Парни, обращаюсь к вам: площадка будет освобождена от снега в несколько этапов, нужно совсем немного терпения. И я беру с вас слово, что вы будете соблюдать технику безопасности, а также не станете рисовать на стенках скейт-парка и ломать скамейки», — обратился к юным омичам Сергей Шелест.