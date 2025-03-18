Сергей Шелест сообщил, когда приведут в порядок территорию скейт-парка на Бударина

Омские подростки пожаловались мэру города Сергею Шелесту в личные сообщения во «ВКонтакте» на неубранный снег на территории скейт-парка на улице Бударина. Градоначальник пообещал ребятам, что ее очистят как только позволят погодные условия.
Юным омичам Сергей Шелест ответил, что сотрудники БУ «Спортивный город» смогут очистить скейт-площадку от снега и наледи тогда, когда это представится возможным. Это необходимо сделать аккуратно, чтобы не нанести ущерб покрытию горок.
Сегодня в сети появилось видео, на котором можно заметить, что подростки сами приступили к уборке снега. Градоначальник отметил, что лучше доверить это взрослым. Сергей Шелест дополнил, что никто не мешает помочь ребятам в уборке, тем более, что процесс уже вовсю идет.
«Парни, обращаюсь к вам: площадка будет освобождена от снега в несколько этапов, нужно совсем немного терпения. И я беру с вас слово, что вы будете соблюдать технику безопасности, а также не станете рисовать на стенках скейт-парка и ломать скамейки», — обратился к юным омичам Сергей Шелест.