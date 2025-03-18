В Петербурге изменятся правила использования арендных электросамокатов

Вопросы безопасного использования электросамокатов рассматривают и на государственном уровне. Так, в Госдуму поступил ряд инициатив от Следственного комитета. Все они направлены на то, чтобы отнести электросамокаты и прочие СИМ к механическим транспортным средствам, а людей, которые ими управляют, — к водителям. Среди прочего предлагается ввести права на управление СИМ и выдавать их только тем, кому уже исполнилось 16 лет.