В Петербурге изменятся правила использования арендных электросамокатов

Петербургские власти и кикшеринговые компании готовятся к подписанию новой версии соглашения о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности. Работа над документом уже ведётся.
В прошлом году было обнаружено свыше 46 000 нарушений, в том числе речь идёт о движении на самокатах не по правилам. Чтобы снизить их количество, планируется увеличить штрафы. Кроме того, в плохую погоду жители и гости города не смогут арендовать СИМ. Операторы кикшеринга и прежде ставили работу на стоп в таких случаях, но теперь этот момент зафиксируют официально.
Также обновлённый документ предписывает создание упорядоченных стоянок для самокатов, выдержанных в одном стиле.
На данный момент в Северной столице действует аналогичное соглашение, подписанное в прошлом году.
Вопросы безопасного использования электросамокатов рассматривают и на государственном уровне. Так, в Госдуму поступил ряд инициатив от Следственного комитета. Все они направлены на то, чтобы отнести электросамокаты и прочие СИМ к механическим транспортным средствам, а людей, которые ими управляют, — к водителям. Среди прочего предлагается ввести права на управление СИМ и выдавать их только тем, кому уже исполнилось 16 лет.
Ранее мы рассказывали, где в России выше процент безаварийных водителей. Согласно данным за 2024 год, которые обнародовал Российский союз автостраховщиков, лидерство среди регионов принадлежит Москве. Там более 50% автолюбителей имеют минимальный КБМ. Вторая строчка у Петербурга, третья — у Московской области.