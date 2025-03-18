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В Азнакаевском районе Татарстана отменили туристический налог

В Азнакаевском районе Татарстана по решению районного совета отменили туристический налог. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

Ранее о решении отменить налог для туристов объявили в Менделеевском районе Татарстана. В начале февраля от него также отказались в Чистополе и в пяти поселениях Чистопольского района.

На сегодняшний день плату с путешественников продолжают взимать в Казани, Елабуге и Болгаре.

С 1 января 2025 года туристический налог в Татарстане составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах (но не менее 100 ₽ в день). Каждый год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт и к 2029 году достигнет 5%.