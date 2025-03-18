В Азнакаевском районе Татарстана отменили туристический налог

С 1 января 2025 года туристический налог в Татарстане составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах (но не менее 100 ₽ в день). Каждый год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт и к 2029 году достигнет 5%.