Смолы — это опасность, скрытая в воздухе, пище и дыме

Однако, благодаря технологическому прогрессу сегодня у нас есть доступ к инновационным решениям, которые снижают риски для здоровья. В случае с курением эксперты утверждают, что самый эффективный метод — отказаться от этой пагубной привычки, а для тех, кто не может полностью отказаться от никотина, существуют более безопасные альтернативы. Альтернативы которые не горят и не выделяют дым снижают воздействие смол за счет отсутствия процесса горения. Что касается других источников выделения смол, то мы можем снизить риски, если будем пользоваться электромобилями и обеспечим переход фабрик и заводов на экологически чистую энергию. Кроме того, существуют современные способы приготовления пищи, такие как кухонные приборы с горячим воздухом или электрический гриль, которые не допускают образования смол и других вредных веществ в пище.