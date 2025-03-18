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В Новосибирской области ограничат движение грузовиков с 10 апреля

Запрет вводят для сохранения дорог в период паводков и жары.

Источник: Комсомольская правда

С 10 апреля по 9 мая 2025 года в Новосибирской области введут весенние ограничения на движение грузового транспорта. Это ежегодная мера, направленная на защиту дорог в период таяния снега. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управление автомобильных дорог.

Запрет распространяется на все региональные и межмуниципальные трассы, за исключением транзитных коридоров: участок км 14+108 — км 15+800 трассы К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар»; участок км 17+303 — км 17+603 трассы К-24 «Новосибирск — аэропорт Толмачёво» («Толмачёвское» кольцо).

Ограничение не коснётся транспорта с продуктами, лекарствами и социально значимыми грузами.

Напомним, что в Новосибирске ввели ограничение движения транспорта на двух улицах — Урицкого и Максима Горького.