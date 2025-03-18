В Новосибирской области ограничат движение грузовиков с 10 апреля

С 10 апреля по 9 мая 2025 года в Новосибирской области введут весенние ограничения на движение грузового транспорта. Это ежегодная мера, направленная на защиту дорог в период таяния снега. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управление автомобильных дорог.