Десятки байкеров и их верных стальных коней отправились по маршруту Симферополь-Севастополь, чтобы завершить свой путь около точки сборки всех мотолюбителей России — на горе Гасфорта. Там состоятся праздничные мероприятия в честь Крымской или, как ее называют севастопольцы, Русской весны.
«Волки» мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны
Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба «Ночные волки», приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией.