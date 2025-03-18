«Волки» мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны

Десятки байкеров и их верных стальных коней отправились по маршруту Симферополь-Севастополь, чтобы завершить свой путь около точки сборки всех мотолюбителей России — на горе Гасфорта. Там состоятся праздничные мероприятия в честь Крымской или, как ее называют севастопольцы, Русской весны.