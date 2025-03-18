Запас воды от снега в реке Дон в Ростовской области упал вдвое ниже нормы

Фаза весеннего половодья в Ростовской области уже началась, но в этот раз она не будет сопровождаться значительными подтоплениями. Более того, в реках сейчас отмечаются довольно низкие уровни воды, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
По мнению экспертов, на ситуацию повлияли аномальное тепло осенью и зимой, а также небольшое количество осадков. Кроме того, в период холодов почти отсутствовал устойчивый снежный покров. Он начал накапливаться только в феврале, но это не смогло компенсировать недостаток за предыдущие месяцы.
В итоге по состоянию на 28 февраля запас воды в снеге в бассейне реки Дон до Калача-на-Дону оказался почти вдвое ниже нормы (норма 52 мм) и ниже, чем в 2024 году.
Специалисты предполагают, что недостаток воды может стать началом «очередного маловодного года», но «при одновременном развитии весенних процессов также не исключены подъемы воды».
Напомним, на грядущее маловодье и необходимость корректировки работы водохранилищ накануне указал заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.