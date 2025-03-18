Запас воды от снега в реке Дон в Ростовской области упал вдвое ниже нормы

По мнению экспертов, на ситуацию повлияли аномальное тепло осенью и зимой, а также небольшое количество осадков. Кроме того, в период холодов почти отсутствовал устойчивый снежный покров. Он начал накапливаться только в феврале, но это не смогло компенсировать недостаток за предыдущие месяцы.