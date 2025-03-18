В Ростове предложили план спасения архитектурного наследия города

— Ростов-на-Дону — это город с богатейшей историей, и мы не имеем права терять его уникальный облик, — отметил Александр Чухлебов, руководитель регионального отделения партии. — Он заслуживает того, чтобы его богатое историческое наследие не только сохранялось, но и становилось основой для новых идей и проектов. Наша цель — вдохнуть жизнь в исторические здания, сделать их частью современной городской среды. Это не только сохранит архитектурное наследие, но и создаст новые рабочие места, привлечет туристов и инвесторов. Мы верим, что вместе с жителями сможем сохранить прошлое ради будущего нашего города.