В Ростове предложили план спасения архитектурного наследия города

В центре Ростова прошла уличная выставка фотографий, посвященная имеющим историческую ценность зданиям города. Напомним, в донской столице их насчитывается около двух тысяч. Однако почти треть из них — порядка 600 объектов — находятся в аварийном состоянии или требуют срочной реставрации. Но отсутствие единой программы по сохранению архитектурного наследия ставит под угрозу уникальный облик города.
И выставка стала отправной точкой для диалога с жителями Ростова. Организаторы мероприятия региональное отделение партии «Новые люди» призвали горожан объединиться для сохранения и восстановления исторических объектов, которые могут стать основой для развития городской среды.
Они же провели опрос среди ростовчан, чтобы выяснить, какие объекты те считают наиболее ценными и нуждающимися в срочной реставрации. Все эти данные станут основой для разработки мастер-плана реконструкции.
— Ростов-на-Дону — это город с богатейшей историей, и мы не имеем права терять его уникальный облик, — отметил Александр Чухлебов, руководитель регионального отделения партии. — Он заслуживает того, чтобы его богатое историческое наследие не только сохранялось, но и становилось основой для новых идей и проектов. Наша цель — вдохнуть жизнь в исторические здания, сделать их частью современной городской среды. Это не только сохранит архитектурное наследие, но и создаст новые рабочие места, привлечет туристов и инвесторов. Мы верим, что вместе с жителями сможем сохранить прошлое ради будущего нашего города.
Проведя опрос среди ростовчан, выяснили, какие объекты нуждаются в срочной реставрации. Фото: предоставлено пресс-службой партии.
Для решения проблемы «Новые люди» предложили комплексный план, который включает несколько ключевых шагов:
— Мы предлагаем конкретные меры: упростить передачу зданий предпринимателям, ввести налоговые льготы и арендные каникулы для тех, кто готов инвестировать в реставрацию. Также мы считаем важным разработать мастер-план реконструкции, где будут четко прописаны этапы восстановления объектов и их дальнейшего использования.
По словам собеседника, документ объединит усилия архитекторов, бизнеса, администрации и жителей города. Также, для сохранения архитектурного наследия города будет внедрен дизайн-код. А новые правила помогут не только сохранить исторический облик зданий, но и создать единый эстетический стиль городской среды.
В свою очередь член Общественной палаты Ростовской области Артем Казарян считает, что сохранение исторических зданий — это не только вопрос культуры, но и экономики:
— Исторические здания могут стать основой для новых бизнес-проектов, культурных инициатив и туристических маршрутов. Я уверен, что объединение усилий власти, бизнеса и общества позволит нам найти эффективные решения. Сегодняшняя выставка — это важный шаг в этом направлении. Мы видим отклик горожан, их заинтересованность и готовность участвовать в судьбе нашего города.