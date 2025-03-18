Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

«За 11 лет на Крымском полуострове произошли значительные изменения. Необходимый толчок обеспечила госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. С ее запуска завершено уже более 700 объектов и мероприятий в самых разных сферах. Все они помогают создавать комфортные условия как для местных жителей, так и для туристов со всей России. И здесь еще раз хотел бы поблагодарить Президента за решение продлить программу до 2030 года», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.