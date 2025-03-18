Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гавань

Так, добрые слова в адрес жителей полуострова сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что весна 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан.
«За 11 лет на Крымском полуострове произошли значительные изменения. Необходимый толчок обеспечила госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. С ее запуска завершено уже более 700 объектов и мероприятий в самых разных сферах. Все они помогают создавать комфортные условия как для местных жителей, так и для туристов со всей России. И здесь еще раз хотел бы поблагодарить Президента за решение продлить программу до 2030 года», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В поздравлении председателя Государственной Думы Вячеслава Володина говорится, что 11 лет назад крымчане и севастопольцы на референдуме 2014 года приняли решение вернуться в родной дом, быть со своей исторической Родиной — Россией.
«Этот выбор объединил всех нас, сделал сильнее, определил наше общее будущее. Крымская весна навсегда останется символом национального единения и восстановления справедливости», — написал Володин.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также заявила, что воссоединение Крыма с Россией открыло новые горизонты для развития региона, его экономики, культуры и социальной сферы.
«За прошедшие годы на полуострове реализованы масштабные проекты, направленные на улучшение качества жизни людей и обеспечение их прав: построены новые дороги, больницы, школы, созданы рабочие места, обеспечено стабильное энерго- и водоснабжение. Все это стало возможным благодаря поддержке государства и совместным усилиям жителей Крыма и всей России», — сказала Москалькова.
Глава республики Северная Осетия-Алания, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло подчеркнул, что 18 марта — особенный день для миллионов Россиян и для него лично.
«Это не просто дата в календаре — это символ нашей общей воли, стойкости и исторической справедливости. Я помню март 2014 года — напряженный, полный надежды и решимости. Мы были едины в своем выборе, и мы его отстояли. Горжусь тем, что был рядом с жителями полуострова в тот судьбоносный момент», — написал он и выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что годы спустя Крымская весна по-прежнему является символом единства, несгибаемой воли и свободы, что делает всех сильнее.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал те мартовские дни 2014 года началом новой эпохи в истории страны.
«Позже, вслед за крымчанами, жители Донбасса и Новороссии выразили желание говорить на родном языке, чтить свою историю и традиции. Четыре региона — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области — воссоединились с Россией. Все это — часть общего процесса обретения единства, укрепления мощи и суверенитета страны», — считает он.
А глава города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков написал просто и кратко: «СЕВАСТОПОЛЬ! КРЫМ! РОССИЯ! ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!».