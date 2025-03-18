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В Уфе ожидают приезд Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета проведет встречу.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе в Уфу приедет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сообщила лично в социальных сетях.

Визит Мизулиной ожидается в четверг, 20 марта. Предполагается, что глава Лиги встретиться с молодыми людьми и поговорит с ними на актуальные темы.

— Многие в этом городе меня давно ждут, — написала Мизулина.

Ранее общественница сообщила о своих отношениях с певцом Шаманом. Сам артист будет выступать в Уфе 21 марта.

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