В Уфе ожидают приезд Екатерины Мизулиной

На этой неделе в Уфу приедет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она сообщила лично в социальных сетях.
Визит Мизулиной ожидается в четверг, 20 марта. Предполагается, что глава Лиги встретиться с молодыми людьми и поговорит с ними на актуальные темы.
— Многие в этом городе меня давно ждут, — написала Мизулина.
Ранее общественница сообщила о своих отношениях с певцом Шаманом. Сам артист будет выступать в Уфе 21 марта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассника.