В Калининграде стартовала весенняя акарицидная обработка городских территорий

Работы проводятся силами нескольких муниципальных учреждений, включая «Чистоту» и «Калининградскую службу заказчика». В зону ответственности подрядчиков входят городские парки, скверы, зеленые зоны, берега водоемов и территории внутри жилых массивов.
Для обработки используются только сертифицированные инсектицидные препараты, разрешенные к применению в городской среде. Средства отличаются низкой токсичностью для человека, при этом обладают высокой эффективностью. Важно отметить, что используемые препараты не имеют тератогенных, мутагенных и канцерогенных свойств.
В густонаселенных районах с высоким пешеходным трафиком обработка проводится исключительно в ночное время. Это позволяет минимизировать контакт горожан с обрабатываемыми территориями в период распыления препаратов.
В этом сезоне планируется обработать более 5,3 миллиона квадратных метров городских территорий по 862 адресам. На проведение акарицидной обработки «Чистота» выделяет 6,7 миллионов рублей.
Помимо муниципальных служб, аналогичные мероприятия проводят образовательные учреждения, «Дирекция ландшафтных парков» и другие организации на подведомственных территориях.
Контроль качества проведенных работ осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Оплата подрядчикам производится только после получения справки об эффективности проведенных мероприятий.