В Калининграде стартовала весенняя акарицидная обработка городских территорий

Для обработки используются только сертифицированные инсектицидные препараты, разрешенные к применению в городской среде. Средства отличаются низкой токсичностью для человека, при этом обладают высокой эффективностью. Важно отметить, что используемые препараты не имеют тератогенных, мутагенных и канцерогенных свойств.