Фотоловушки запечатлели разорителей птичьих гнезд в Воронежском заповеднике

В фотоловушки Воронежского государственного заповедника попались вороны, похищающие яйца для кормления своих птенцов. Также среди разорителей оказались и другие птицы, а также мелкие млекопитающие, сообщили в пресс-службе учреждения.
Так, в объектив камер попала куница, неоднократно проверяющая гнездо в ожидании взросления добычи. Среди разорителей птичьих гнезд оказался и осоед. Как правило, он питается насекомыми, однако, при недостатке предпочитаемого корма может ловить земноводных, мелких пресмыкающихся, птиц и их птенцов. Также специалистами были отмечены серая неясыть и лесная соня, которые обычно орудуют в дуплах. На этот раз они поедали как яйца, так и птенцов.
Профессор кафедры биологии растений и животных ВГПУ и главный научный сотрудник Воронежского биосферного заповедника Петр Венгеров объяснил, что многие животные, считающиеся растительноядными, также нуждаются в белковой пище. Например, лесная соня и полевки разрезают яйца, предпочитая птенцов из-за высокого содержания белка.