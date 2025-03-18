Фотоловушки запечатлели разорителей птичьих гнезд в Воронежском заповеднике

Так, в объектив камер попала куница, неоднократно проверяющая гнездо в ожидании взросления добычи. Среди разорителей птичьих гнезд оказался и осоед. Как правило, он питается насекомыми, однако, при недостатке предпочитаемого корма может ловить земноводных, мелких пресмыкающихся, птиц и их птенцов. Также специалистами были отмечены серая неясыть и лесная соня, которые обычно орудуют в дуплах. На этот раз они поедали как яйца, так и птенцов.