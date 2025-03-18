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Жители Хабаровска сообщают о едком химическом запахе в районе улицы Кирпичной

Природоохранная прокуратура организовала проверку.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после публикации о загрязнении воздуха и нарушении прав жителей улицы Кирпичной на благоприятную окружающую среду. По информации, размещенной в социальных сетях, в этом районе ощущается едкий химический запах, что вызывает беспокойство у местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Природоохранная прокуратура намерена установить источник загрязнения атмосферного воздуха и оценить соблюдение законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также будет проверена полнота реализации полномочий органами государственного надзора.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования. Дальнейшие действия будут направлены на устранение нарушений и предотвращение подобных инцидентов в будущем.