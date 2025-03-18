Жители Хабаровска сообщают о едком химическом запахе в районе улицы Кирпичной

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после публикации о загрязнении воздуха и нарушении прав жителей улицы Кирпичной на благоприятную окружающую среду. По информации, размещенной в социальных сетях, в этом районе ощущается едкий химический запах, что вызывает беспокойство у местных жителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.