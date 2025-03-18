Беларусь запустила транзитные авиарейсы в Казахстан и Россию

В рамках код-шера рейсы из Беларуси до стыковочных аэропортов будет выполнять авиакомпания «Белавиа», а участок по России и Казахстану — авиакомпания «Ред Вингс». Для пассажиров перелет, в котором задействованы две авиакомпании, дает дополнительные возможности: удобные стыковки, сквозную регистрацию, оформление билета на едином бланке.