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Беларусь запустила транзитные авиарейсы в Казахстан и Россию

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Беларусь запустила транзитные рейсы в Казахстан и Россию.

Источник: Авиакомпания "Белавиа"

Авиакомпания «Белавиа» заключила код-шеринговое соглашение с российской Red Wings. Теперь у путешественников появится возможность купить единый билет на рейсы из Беларуси и обратно, с пересадкой в Санкт-Петербурге, Казани или Екатеринбурге.

Соглашение распространяется на рейсы, вылетающие с 18 марта 2025 г. по следующим направлениям:

  • Минск/Гомель/Брест* — Санкт-Петербург — Ярославль.
  • Минск/Гомель/Брест — Санкт-Петербург — Калуга.
  • Минск — Казань — Челябинск.
  • Минск — Екатеринбург — Алматы.
  • Минск — Екатеринбург — Новокузнецк.
  • Минск — Екатеринбург — Барнаул.

*Старт полетной программы «Белавиа» из Бреста в Санкт-Петербург состоится 2 апреля.

В рамках код-шера рейсы из Беларуси до стыковочных аэропортов будет выполнять авиакомпания «Белавиа», а участок по России и Казахстану — авиакомпания «Ред Вингс». Для пассажиров перелет, в котором задействованы две авиакомпании, дает дополнительные возможности: удобные стыковки, сквозную регистрацию, оформление билета на едином бланке.

сообщает компания

Приобрести билеты на новые маршруты можно на сайтах обеих авиакомпаний, а также у агентов.