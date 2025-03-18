Беларусь запустила транзитные авиарейсы в Казахстан и Россию

Авиакомпания «Белавиа» заключила код-шеринговое соглашение с российской Red Wings. Теперь у путешественников появится возможность купить единый билет на рейсы из Беларуси и обратно, с пересадкой в Санкт-Петербурге, Казани или Екатеринбурге.
Соглашение распространяется на рейсы, вылетающие с 18 марта 2025 г. по следующим направлениям:
- Минск/Гомель/Брест* — Санкт-Петербург — Ярославль.
- Минск/Гомель/Брест — Санкт-Петербург — Калуга.
- Минск — Казань — Челябинск.
- Минск — Екатеринбург — Алматы.
- Минск — Екатеринбург — Новокузнецк.
- Минск — Екатеринбург — Барнаул.
*Старт полетной программы «Белавиа» из Бреста в Санкт-Петербург состоится 2 апреля.
В рамках код-шера рейсы из Беларуси до стыковочных аэропортов будет выполнять авиакомпания «Белавиа», а участок по России и Казахстану — авиакомпания «Ред Вингс». Для пассажиров перелет, в котором задействованы две авиакомпании, дает дополнительные возможности: удобные стыковки, сквозную регистрацию, оформление билета на едином бланке.
Приобрести билеты на новые маршруты можно на сайтах обеих авиакомпаний, а также у агентов.