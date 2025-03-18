Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время.