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Проснувшиеся после зимы клещи атаковали уральцев

В середине марта в Свердловской области уже зарегистрирован первый в нынешнем сезоне случай укуса клеща.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, от проснувшегося после зимы насекомого пострадал житель поселка Кадниково Сысертского района. Уральцу повезло: по результатам исследования возбудители инфекций в клеще не обнаружены.

Как добавили в Роспотребнадзоре, после схода снега, проведения расчистки и дератизационных мероприятий в регионе начнутся акарицидные обработки. В прошлом году они охватили территорию более 11 тысяч га.

Напомним, прошлой весной непривитая жительница Свердловской области скончалась от клещевого энцефалита.