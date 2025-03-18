Проснувшиеся после зимы клещи атаковали уральцев

Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, от проснувшегося после зимы насекомого пострадал житель поселка Кадниково Сысертского района. Уральцу повезло: по результатам исследования возбудители инфекций в клеще не обнаружены.
Как добавили в Роспотребнадзоре, после схода снега, проведения расчистки и дератизационных мероприятий в регионе начнутся акарицидные обработки. В прошлом году они охватили территорию более 11 тысяч га.
Напомним, прошлой весной непривитая жительница Свердловской области скончалась от клещевого энцефалита.