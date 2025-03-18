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В Набережных Челнах три новые улицы назвали в честь ученых и строителя ГЭС

Один из них посвятил свою жизнь изучению истории города.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах принято решение о присвоении ряду улиц имен Ермакова, Быкадорова и Непорожнего. Об этом сообщили на заседании топонимической комиссии исполкома города.

Инициатором присвоении имени доктора исторических наук Владимира Ермакова новой улице выступил историко-краеведческий клуб «Нижняя Кама». Ученый посвятил свою жизнь изучению истории Набережных Челнов и Закамского региона.

Еще одной новой улице дали имя легендарного строителя Алексея Быкадорова. Он участвовал в возведении Новосибирской ГЭС, гидроузла на реке Евфрат в Сирии и Нижнекамской ГЭС. Третья улица получила имя доктора технических наук Петра Непорожнего, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, в Татарстане в 2025 году на ремонт дорог выделят свыше 39 миллиардов рублей. За 2,7 миллиарда рублей намерены провести ремонт казанских дорог.