В Набережных Челнах три новые улицы назвали в честь ученых и строителя ГЭС

Еще одной новой улице дали имя легендарного строителя Алексея Быкадорова. Он участвовал в возведении Новосибирской ГЭС, гидроузла на реке Евфрат в Сирии и Нижнекамской ГЭС. Третья улица получила имя доктора технических наук Петра Непорожнего, сообщают «Челнинские известия».