Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу после жалобы омички на нарушение ее жилищных прав. В несовершеннолетнем возрасте она лишилась опекуна, после чего родственники попросили ее съехать из квартиры. Об этом рассказали в СУ СК России по Омской области.