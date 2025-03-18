Бастрыкин потребовал возобновить дело оставшейся без жилья с двумя детьми омички

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу после жалобы омички на нарушение ее жилищных прав. В несовершеннолетнем возрасте она лишилась опекуна, после чего родственники попросили ее съехать из квартиры. Об этом рассказали в СУ СК России по Омской области.
Омичка обратилась в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». Она рассказала, что в 2020 году скончалась ее бабушка-опекун. Девушка проживала в ее квартире. После этого родственники попросили ее сменить место жительства.
«Кроме того, в настоящее время собственник жилья, в которое переехала заявительница, также требует ее выселения. При этом арендовать иное жилое помещение для заявительницы, имеющей на иждивении двух несовершеннолетних детей, финансово затруднительно», — рассказали в пресс-службе ведомства.
СУ СК России по Омской области расследовал уголовное дело по этому вопросу, однако оно было прекращено.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву возобновить дело и предоставить доклад о ходе расследования.
Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин затребовал доклад по делу о жутком убийстве ребенка в Омской области.