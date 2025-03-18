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В Ростовской области напомнили, как без очередей записать ребенка в первый класс

Жителям Ростовской области посоветовали записывать детей в первый класс через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области напомнили, как записать детей в первый класс без очередей и лишнего ожидания. Рекомендации были опубликованы в телеграм-канале министерства цифрового развития региона.

Сформировать заявление рекомендуют заранее, сделать это нужно на платформе Госуслуги. Черновик сохранится в личном кабинете, и в назначенный день достаточно будет его просто оправить. Напомним, прием заявлений в школах стартует до 1 апреля.

К слову, после создания черновика на Госуслугах должен появиться таймер обратного отсчета, напоминание обещают прислать за день до начала приема документов.

В минцифры отмечают: при подаче заявления не нужно вручную вводить данные из документов, они автоматически загружаются из личного кабинета пользователя. Если вы записались через Госуслуги, то приносить оригиналы документов в школу не нужно. Исключение составляют только документы, которые касаются льготного зачисления или не могут быть подтверждены онлайн.