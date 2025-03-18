В Ростовской области напомнили, как без очередей записать ребенка в первый класс

В минцифры отмечают: при подаче заявления не нужно вручную вводить данные из документов, они автоматически загружаются из личного кабинета пользователя. Если вы записались через Госуслуги, то приносить оригиналы документов в школу не нужно. Исключение составляют только документы, которые касаются льготного зачисления или не могут быть подтверждены онлайн.