Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная в городе Аша, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.