Губернатор Текслер назвал ситуацию с паводком в Аше самой сложной в регионе

По его словам, за последние сутки на ряде территорий на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Так, в Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома. Также есть паводковые явления в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах, отметил он.
«В целом в Аше сейчас, пожалуй, самая сложная ситуация. Ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, вследствие этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. Оперативно силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей», — сказал он на видео в Telegram-канале правительства региона.
Он добавил, что в настоящий момент ведутся работы техникой по разрушению затора, по оперативной информации, это уже привело к началу снижения уровня воды.
«Соответственно, вода начала уходить из домов. Будем продолжать дальше держать ситуацию на контроле», — отметил глава региона.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная в городе Аша, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша — Кропачево — Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.