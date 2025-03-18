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Жительница Лиды может сесть на три года, взяв 200 рублей у знакомой

Лидчанке грозит три года тюрьмы за украденные 200 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Лиды пойдет под суд за украденные 200 белорусских рублей, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненсокго облисполкома.

В милицию обратилась 42-летняя жительница Воронова, заявив о пропаже с ее карты более 200 белорусских рублей. Оперативники установили, что деньгами женщины завладела 23-летняя лидчанка, получившая доступ к банковской карте белоруски. Фигурантка, используя реквизиты чужой карты пополнила свой счет на букмекерском сайте.

За украденные 200 белрублей лидчанке инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Ей грозит до 3 лет заключения.

А еще мы писали, что 20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире.

Кроме того, доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года.