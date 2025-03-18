Жительница Лиды может сесть на три года, взяв 200 рублей у знакомой

Жительница Лиды пойдет под суд за украденные 200 белорусских рублей, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненсокго облисполкома.
В милицию обратилась 42-летняя жительница Воронова, заявив о пропаже с ее карты более 200 белорусских рублей. Оперативники установили, что деньгами женщины завладела 23-летняя лидчанка, получившая доступ к банковской карте белоруски. Фигурантка, используя реквизиты чужой карты пополнила свой счет на букмекерском сайте.
За украденные 200 белрублей лидчанке инкриминируют хищение имущества путем модификации компьютерной информации". Ей грозит до 3 лет заключения.
А еще мы писали, что 20-летняя студентка может сесть на 20 лет за то, что она устроила в квартире.
Кроме того, доллар потерял 42 копейки и уже стоит в Беларуси минимум за полтора года.