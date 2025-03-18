Нейросети адаптировали для изучения механизмов работы нейронов

Работу этого подхода ученые проверили на реалистичном наборе данных о свойствах нейронов мозга, который был подготовлен при помощи компьютера. По словам исследователей, при моделировании их работы нейросеть не просто повторила режимы системы, на которых ее обучали, но и выявила неизвестные для нее варианты поведения нейронов, которые отсутствовали в обучающих данных. В перспективе это позволит использовать подобные ИИ-алгоритмы для поиска скрытых закономерностей в работе нейронов, подытожили исследователи.