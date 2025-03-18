Отметим, что это не первый раз, когда мошенники пытаются выдать себя за Сергея Петрина. Под их прицел попадали и другие известные в Воронежской области личности — главы районных администрация, министры и их заместители, губернатор региона Александр Гусев. Во всех случаях целями злоумышленников является либо выведывание личных данных, либо вытягивание денег.
Фейковый аккаунт мэра Воронежа появился в сети
Неизвестные злоумышленники используют имя Сергея Петрина. Об этом сообщил сам градоначальник. Глава городского округа отметил, что речь о взломе настоящего аккаунта не идет. Тем не менее, воронежцев попросили проявить определенную бдительность, не поддаваться на провокации и не отвечать на сомнительные сообщения.