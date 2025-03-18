Создание российских микролазеров на квантовых точках ускорит развитие ИИ

Как отмечается в сообщении, проект профессора Крыжановской и ее коллег по созданию одних из первых российских микролазеров на квантовых точках победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов РНФ. В его рамках ученые получат 7 млн рублей на разработку энергоэффективных микролазеров, которые будут создаваться в партнерстве с НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом.