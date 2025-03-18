Создание российских микролазеров на квантовых точках ускорит развитие ИИ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Исследователи из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и их коллеги из других ведущих научных организаций России получили грант РНФ на разработку микролазеров на квантовых точках, отличающихся высоким уровнем энергоэффективности. Их создание ускорит развитие искусственного интеллекта и квантовых вычислений в медицине, экологии и точных науках, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наша разработка уникальна тем, что мы создаем микролазеры на основе квантовых точек — это повышает их стабильность, эффективность и делает возможным интеграцию с другими компонентами интегральных фотонных схем. Передача информации быстрее и с меньшими энергопотерями — это ключ к развитию современных технологий, включающих интернет, связь, искусственный интеллект и квантовые вычисления», — пояснила профессор НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Наталья Крыжановская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечается в сообщении, проект профессора Крыжановской и ее коллег по созданию одних из первых российских микролазеров на квантовых точках победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов РНФ. В его рамках ученые получат 7 млн рублей на разработку энергоэффективных микролазеров, которые будут создаваться в партнерстве с НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом.
За четыре года команда ученых планирует значительно улучшить характеристики микролазеров: повысить точность направления светового луча, снизить энергопотребление и обеспечить стабильную работу при различных температурных режимах. Проект уже получил признание экспертного сообщества — в декабре 2024 года инициатива была поддержана на акселераторе «Квантовые вычисления» от госкорпорации Росатом.