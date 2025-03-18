Работающие способы узнать название песни, если помнишь только мелодию или слова

* Через браузер. Если песня уже закончилась, но вы не успели ее определить через приложение, то можно попробовать найти ее по нескольких словам, которые вы успели запомнить. Можно открыть браузер, например Яндекс или Google, и вписать в поисковую строку пару строк из этой песни, или хотя бы фразу из припева или куплета. Как правило, этого хватит, чтобы распознать композицию. Например, звучала песня, где в припеве несколько раз повторялась фразу: «Только где они, самолеты?» Пишем ее в поисковике и видим, что это песня «Самолеты» Жени Трофимова и группы «Комната Культуры».