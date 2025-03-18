Боец из Усть-Кутского района Дмитрий Колесников погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Усть-Кутский район проститься с земляком, который защищал Родину в зоне СВО. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Дмитрию Колесникову было 25 лет, когда он героически погиб 25 февраля.