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Боец из Усть-Кутского района Дмитрий Колесников погиб в зоне СВО

Защитника Отечества не стало 25 февраля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Усть-Кутский район проститься с земляком, который защищал Родину в зоне СВО. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района. Дмитрию Колесникову было 25 лет, когда он героически погиб 25 февраля.

— Отдадим дань уважения герою, который отдал свою жизнь за нашу безопасность и мирное будущее. Выражаем искренние соболезнования семье Дмитрия. Его подвиг и память о нем останутся в наших сердцах навсегда, — поделились в администрации.

Проводить в последний путь защитника Отечества друзья, близкие и знакомые соберутся 21 марта. Прощание пройдет с часу до двух часов дня в храме в честь образа Спаса Нерукотворного в Усть-Куте.