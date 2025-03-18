Российский дизайнер выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна. «А для иноагентов коллекция будет?», «Я бы отдала все деньги мира за такую сумку», «Сумка, которая вызывает кучу эмоций», «Когда шутки стали явью», «Жаль, что не смогу такую купить. На границе отнимут», «За такое точно не посадят?» — писали они в комментариях под роликом.