Ратмир Мавлиев рассказал о ямочном ремонте в Уфе

Каждый день в столице Башкирии в проведении ямочного ремонта задействованы 38 человек и 22 единицы спецтехники. Об этом Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях.
С начала года в Уфе уже отремонтировали почти 3,5 тысячи квадратных метров дорог, рабочие уложили больше 500 тонн щебеночно-битумной смеси.
— Работа продолжается, темп увеличится после запуска асфальтобетонных заводов, — написал глава города. -Там, где это необходимо, будем делать ремонт большими картами.
Также он добавил, что на некоторых участках дорог специалисты начнут вскоре фрезерование.