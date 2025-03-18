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Ратмир Мавлиев рассказал о ямочном ремонте в Уфе

Каждый день в столице Башкирии в проведении ямочного ремонта задействованы 38 человек и 22 единицы спецтехники.

Источник: t.me/ratmirmavliev

Каждый день в столице Башкирии в проведении ямочного ремонта задействованы 38 человек и 22 единицы спецтехники. Об этом Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях.

С начала года в Уфе уже отремонтировали почти 3,5 тысячи квадратных метров дорог, рабочие уложили больше 500 тонн щебеночно-битумной смеси.

— Работа продолжается, темп увеличится после запуска асфальтобетонных заводов, — написал глава города. -Там, где это необходимо, будем делать ремонт большими картами.

Также он добавил, что на некоторых участках дорог специалисты начнут вскоре фрезерование.