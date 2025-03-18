В Башкирии на сотрудницу предприятия рухнуло стекло

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 14 марта на участке шелкотрафаретной печати подразделения предприятия по производству стекла и стеклопакетов. Два фотопечатника производили транспортировку стопы стекла при помощи пирамиды-тележки. В какой-то момент она опрокинулась на одну из сотрудниц. Пострадавшую, получившую травматическую ампутацию левой голени, госпитализировали в больницу города Салавата.