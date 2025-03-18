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В Башкирии на сотрудницу предприятия рухнуло стекло

На 37-летнюю сотрудницу предприятия ООО «Салаватстекло» упало стекло — женщина получила серьезные увечья. Гострудинспекция в РБ уже приступила к расследованию несчастного случая.

Источник: Башинформ

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 14 марта на участке шелкотрафаретной печати подразделения предприятия по производству стекла и стеклопакетов. Два фотопечатника производили транспортировку стопы стекла при помощи пирамиды-тележки. В какой-то момент она опрокинулась на одну из сотрудниц. Пострадавшую, получившую травматическую ампутацию левой голени, госпитализировали в больницу города Салавата.