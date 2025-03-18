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В Уфе спроектируют квартал на склоне реки Белой у улицы Пугачева

В Уфе выдано разрешение на разработку проекта планировки квартала, ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, проектируемой улицей, переулком Некрасова и створом улицы Академика Ураксина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Источник: Башинформ

Согласно документу, площадь проектирования составит 29,4 га городских земель. Они относятся к зоне смешанной жилой застройки различной типологии и этажности. Сейчас в квартале расположены в основном индивидуальные дома, но на их месте можно строить другие объекты. Согласно Генплану, в границах проектирования предусмотрены к размещению объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады местного значения. Улицы Софьи Перовской, Кавказская и проектируемая улица предусмотрены как магистральные улицы районного значения.

Основную проблему представляет рельеф и грунт. В геоморфологическом отношении участок относится к склону долины реки Белой. Поверхность склона осложнена оврагами, оползнями, провалами и воронками. Рельеф имеет уклон в сторону реки, абсолютные отметки земной поверхности в границах участка изменяются в пределах от 91 до 173 метров по балтийской системе высот. Несущая способность грунтов в разных местах проектируемого участка характеризуется как неустойчивая, недостаточно устойчивая и несколько пониженной устойчивости.

Строить на таких грунтах в целом возможно, но для этого требуется сложная и дорогостоящая инженерная подготовка строительной площадки. Для исключения ошибок про проектировании исполнитель проекта должен провести инженерно-геологические изыскания.

Согласованная документация по планировке квартала предоставляется для рассмотрения на градостроительном совете Уфы.