В Уфе спроектируют квартал на склоне реки Белой у улицы Пугачева

Согласно документу, площадь проектирования составит 29,4 га городских земель. Они относятся к зоне смешанной жилой застройки различной типологии и этажности. Сейчас в квартале расположены в основном индивидуальные дома, но на их месте можно строить другие объекты. Согласно Генплану, в границах проектирования предусмотрены к размещению объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады местного значения. Улицы Софьи Перовской, Кавказская и проектируемая улица предусмотрены как магистральные улицы районного значения.