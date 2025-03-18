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Число торговых точек с петербургской корюшкой увеличилось на 26%

В Петербурге с началом весенней путины были определены места, где можно приобрести свежевыловленную корюшку, сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

В 2025 году количество торговых точек и районов, где можно купить эту рыбу, увеличилось на 26% — с 10 до 13.

С 1 апреля по 30 мая будет открыто 70 точек продаж, включая зоны выгрузки уловов. В разгар сезона, как и в прошлом году, стоимость рыбы составит до 400 рублей за 1 кг.

Торговля будет осуществляться в формате ярмарок, оператором торговых мест станет Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

Кроме того, с 15 апреля по 31 мая корюшку можно будет приобрести в нестационарных торговых объектах, имеющих договор с Комитетом имущественных отношений.

Ранее депутат Госдумы предложил внести петербургскую корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Это поможет сохранить традицию, защитить ее на государственном уровне и повысить узнаваемость гастрономического блюда.