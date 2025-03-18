Число торговых точек с петербургской корюшкой увеличилось на 26%

В 2025 году количество торговых точек и районов, где можно купить эту рыбу, увеличилось на 26% — с 10 до 13.
С 1 апреля по 30 мая будет открыто 70 точек продаж, включая зоны выгрузки уловов. В разгар сезона, как и в прошлом году, стоимость рыбы составит до 400 рублей за 1 кг.
Торговля будет осуществляться в формате ярмарок, оператором торговых мест станет Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».
Кроме того, с 15 апреля по 31 мая корюшку можно будет приобрести в нестационарных торговых объектах, имеющих договор с Комитетом имущественных отношений.
Ранее депутат Госдумы предложил внести петербургскую корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Это поможет сохранить традицию, защитить ее на государственном уровне и повысить узнаваемость гастрономического блюда.