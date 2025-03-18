Программа ОНПЗ по созданию инновационного центра получила максимальные оценки федеральных экспертов

Обучение будет осуществляться по самым востребованным направлениям с упором на практические занятия по девяти основным специальностям. В их числе одни из самых востребованных на ОНПЗ — оператор технологических установок, слесарь по их ремонту и машинист компрессорного оборудования. По словам экспертов, программа предусматривает уникальную систему наставничества и гарантирует трудоустройство выпускникам непосредственно на заводе.