Программа ОНПЗ по созданию инновационного центра получила максимальные оценки федеральных экспертов

В Омске на базе Омского промышленно-экономического колледжа откроется современный центр подготовки специалистов рабочих профессий, созданный в рамках федеральной программы «Профессионалитет» при поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода. Проект получил высший балл от экспертного совета, который проходил на базе Федерального технопарка профессионального образования.
Инициатива ОНПЗ и министерства образования Омской области признана одной из самых успешных среди 50 регионов-участников программы. Новый образовательный центр объединит ресурсы трех учебных заведений города и предложит студентам практико-ориентированное обучение по девяти ключевым направлениям нефтепереработки.
«Наша новая отраслевая программа подготовки рабочих кадров по проекту “Профессионалитет” получила высокие оценки федеральных экспертов. Благодаря совместной работе с Омским НПЗ мы формируем условия для обучения высококвалифицированных специалистов, которые получат карьерные перспективы на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны», — подчеркнула министр образования Омской области Ольга Степанова.
Отличительной особенностью проекта станет полное погружение студентов в производственную среду с использованием современных цифровых технологий и современного оборудования аналогичного тому, что работает на производствах ОНПЗ. Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что создание центра позволит вывести подготовку специалистов для нефтеперерабатывающей отрасли на качественно новый уровень, соответствующий международным стандартам.
«Омский НПЗ на протяжении многих лет ведет системную работу по подготовке новых кадров для производства. Участие в программе “Профессионалитет”, запуск регионального центра подготовки специалистов рабочих профессий позволят получить молодых профессионалов с высоким уровнем знаний и мотивации. Они с первого дня будут готовы решать самые сложные производственные задачи и развиваться в сфере нефтепереработки», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Обучение будет осуществляться по самым востребованным направлениям с упором на практические занятия по девяти основным специальностям. В их числе одни из самых востребованных на ОНПЗ — оператор технологических установок, слесарь по их ремонту и машинист компрессорного оборудования. По словам экспертов, программа предусматривает уникальную систему наставничества и гарантирует трудоустройство выпускникам непосредственно на заводе.