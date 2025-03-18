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Новый премьер Турчин попросил одобрение Лукашенко на важные программы

Новый премьер-министр Турчин сказал на что рассчитывает получить одобрение Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин попросил одобрение президента Беларуси Александра Лукашенко на важные программы, сообщает пресс-служба президента.

Мы писали, что 18 марта белорусский лидер заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина через неделю после назначения.

На совещании новый премьер признался, что рассчитывает получить одобрение президента по концептуальным вопросам разрабатываемой программы на пятилетку 2026 — 2030 годов.

— Я хотел бы некоторые концептуальные вопросы к разработке программы социально-экономического развития доложить вам и получить ваше одобрение, — подчеркнул Турчин.

На что Александр Лукашенко попросил сказать о программах в общих чертах.

— К этому мы еще вернемся, тем не менее. Поэтому в общих чертах, — заметил президент.

Турчин согласился с тем, что вопросы могут быть обсуждены в общих чертах. Но и добавил, что одобрение президента получить необходимо, так как программу действий правительства следует в течение двух месяцев представить в парламенте.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какие вопросы нужно решить новому премьер-министр.