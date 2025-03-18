«Двухфакторка не панацея». Как в квартиру петербурженки «поселили» 72 мигранта

Однако профиль Елизаветы в VK никто не взламывал. К тому же ее аккаунт на «Госуслугах» был защищен двухфакторной аутентификацией. Когда девушка впервые попыталась войти в профиль после длительной паузы, то система попросила ее ввести одноразовый код из приложения, генерирующего случайные наборы чисел. Тогда Елизавете не удалось найти привязки к «Госуслугам» в сервисе, которым она обычно пользуется для этой цели. И поэтому в аккаунт она вошла, сбросив пароль по СМС. Изучив настройки безопасности, девушка увидела: в ее профиле включена двухфакторная аутентификация по номеру телефона.