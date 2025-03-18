Депутат ПАС призналась, что обучения на русском языке в школах в Молдове не будет: Почву для этого власть уже готовит

«Мы используем их [эстонцев] опыт и двинулись в ту сторону. Мы внесли изменения в Кодекс об образовании, ввели туда понятие мультилингвального образования, чтобы детям русскоязычных школ преподавали не только румынский язык, как предмет, а преподавали школьные предметы на румынском для того, чтобы решить эту проблему. Это первый шаг к тому, чтобы со временем перейти к преподаванию полностью на румынском языке».