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Депутат ПАС призналась, что обучения на русском языке в школах в Молдове не будет: Почву для этого власть уже готовит

Молдова идёт к отмене школьного образования на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Молдова идёт к отмене школьного образования на русском языке, призналась депутат правящей партии Наталья Давидович, заявившая, что пример в этом берут с Эстонии и нашедшая в этом поддержку руководителя сообщества WatchDog Валерия Паша.

«Мы используем их [эстонцев] опыт и двинулись в ту сторону. Мы внесли изменения в Кодекс об образовании, ввели туда понятие мультилингвального образования, чтобы детям русскоязычных школ преподавали не только румынский язык, как предмет, а преподавали школьные предметы на румынском для того, чтобы решить эту проблему. Это первый шаг к тому, чтобы со временем перейти к преподаванию полностью на румынском языке».

А помните, как перед президентскими Валера и его зондеркоманда Эстонию приводили в пример? Угу.

Если рост экономики 0,1% — то почему-то всегда проблема в русском языке, уточняет romania_ru.