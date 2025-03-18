Врио главы Ростовской области сообщил о первых рейдах против «серых возчиков»

В Ростове-на-Дону, Батайске и Азовском районе провели первые рейды против «серых возчиков», неорганизованно выбрасывающих строительный мусор и создающих стихийные свалки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Эту практику мы прекратим. Вместе с МВД и местными властями организовали первые рейды. Зафиксировали десять нарушений правил обращения с отходами, в трех из них мусор сбрасывали там, где это строго запрещено, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Донской глава отметил, что «серых возчиков» будут наказывать. В том числе, за повторные или особо грубые нарушения смогут арестовывать транспортные средства.
— Подобные рейды станут системными, разворачивается серьезная работа за чистоту и порядок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Врио главы региона напомнил, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят, поэтому за порядком должны следить все жители Дона.