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Врио главы Ростовской области сообщил о первых рейдах против «серых возчиков»

Рейды против «серых возчиков» провели в трех территориях Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, Батайске и Азовском районе провели первые рейды против «серых возчиков», неорганизованно выбрасывающих строительный мусор и создающих стихийные свалки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Эту практику мы прекратим. Вместе с МВД и местными властями организовали первые рейды. Зафиксировали десять нарушений правил обращения с отходами, в трех из них мусор сбрасывали там, где это строго запрещено, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Донской глава отметил, что «серых возчиков» будут наказывать. В том числе, за повторные или особо грубые нарушения смогут арестовывать транспортные средства.

— Подобные рейды станут системными, разворачивается серьезная работа за чистоту и порядок, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Врио главы региона напомнил, что чисто не там где убирают, а там где не мусорят, поэтому за порядком должны следить все жители Дона.