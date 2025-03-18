Врио главы Ростовской области сообщил о первых рейдах против «серых возчиков»

— Эту практику мы прекратим. Вместе с МВД и местными властями организовали первые рейды. Зафиксировали десять нарушений правил обращения с отходами, в трех из них мусор сбрасывали там, где это строго запрещено, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.