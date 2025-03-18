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По крымской трассе «Таврида» проехали более 23 млн раз

Хуснуллин: по трассе «Таврида» в Крыму проехали более 23 млн раз с 2020 года.

Источник: пресс-служба правительства России

С августа 2020 года по крымской трассе «Таврида» проехали в общей сложности более 23 млн раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер назвал федеральную трассу «Таврида» одним из значимых дорожных объектов. Зампред правительства напомнил, что движение по этой магистрали запустили в августе 2020 года.

«Там зафиксировано уже более 23 млн проездов», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, в среднем по «Тавриде» проезжают около 14 тысяч машин в сутки. По его словам, власти продолжают заниматься съездами с трассы.