По крымской трассе «Таврида» проехали более 23 млн раз

С августа 2020 года по крымской трассе «Таврида» проехали в общей сложности более 23 млн раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Вице-премьер назвал федеральную трассу «Таврида» одним из значимых дорожных объектов. Зампред правительства напомнил, что движение по этой магистрали запустили в августе 2020 года.
«Там зафиксировано уже более 23 млн проездов», — рассказал Хуснуллин.
По его словам, в среднем по «Тавриде» проезжают около 14 тысяч машин в сутки. По его словам, власти продолжают заниматься съездами с трассы.