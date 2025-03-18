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Эксперимент с ОГЭ обошел стороной Нижегородскую область в этом году

Депутаты Государственной Думы обсудили законопроект, вводящий особые правила для сдачи ОГЭ девятиклассниками.

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Выяснилось, что Нижегородский регион исключен из числа участников эксперимента, хотя изначально входил в него. Сейчас в проекте участвуют только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Согласно предложенным изменениям, девятиклассники, планирующие поступление в учреждения среднего профессионального образования, смогут ограничиться сдачей экзаменов по русскому языку и математике. Законопроект не упраздняет существующее требование о сдаче четырех предметов на ОГЭ для учеников, намеренных продолжить обучение в школе.

Стоит отметить, что ранее жители Нижегородской области выражали несогласие с данной инициативой, высказывая опасения относительно перспектив поступления их детей в 10-й класс и получения полноценного образования.