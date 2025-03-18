Эксперимент с ОГЭ обошел стороной Нижегородскую область в этом году

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты парламента.
Выяснилось, что Нижегородский регион исключен из числа участников эксперимента, хотя изначально входил в него. Сейчас в проекте участвуют только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.
Согласно предложенным изменениям, девятиклассники, планирующие поступление в учреждения среднего профессионального образования, смогут ограничиться сдачей экзаменов по русскому языку и математике. Законопроект не упраздняет существующее требование о сдаче четырех предметов на ОГЭ для учеников, намеренных продолжить обучение в школе.
Стоит отметить, что ранее жители Нижегородской области выражали несогласие с данной инициативой, высказывая опасения относительно перспектив поступления их детей в 10-й класс и получения полноценного образования.