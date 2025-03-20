Новости Mail выпустили спецпроект «Будущее»

Редакция Новостей Mail предложила экспертам ответить на вопросы о том, как могут измениться общество, искусство, наука и технологии в будущем. Куда исчезнут центробанки, войдет ли в ежедневный рацион еда из пробирки и что надо делать сейчас, чтобы не допустить экологической катастрофы? Узнайте мнение экспертов в статьях и видеоматериалах «Будущего».