Новости Mail выпустили спецпроект «Будущее»

Искусство
Экс-директор ГМИИ им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачёва рассказала о значении искусства для мира в будущем, способах коммуникации музейных пространств с посетителем и месте искусственного интеллекта в сфере культуры.
«Музеи — один из самых человеческих видов деятельности. Нет человека — нет музея. Когда человек утратит потребность увидеть собственными глазами, в этот момент нас искусственный интеллект и завоюет», — уверена Лихачёва.
Валюта
Поговорили с футурологом Русланом Юсуфовым о глобальной финансовой системе, «черных лебедях» и эмитентах денег, которые появятся вместо центробанков.
«“Черные лебеди” для валюты будущего могут прилететь с разных сторон: ИИ-системы, особенно AGI — они дотянутся и до бирж, и до лиц, принимающих решения в бизнесе и государственных органах», — считает Юсуфов.
Общество
Доцент факультета политологии МГУ Борис Прокудин поделился мнением об изменениях в государстве и обществе при колонизации космоса, влиянии ИИ на литературу будущего.
«Если читатели и сейчас не очень художественную литературу читают, которую живые люди написали, то читать, что написала машина — вряд ли когда-нибудь будут», — прогнозирует Прокудин.
Еда
Мировая система производства продуктов питания несовершенна и еды действительно может всем не хватить. Помогут ли человечеству мясо из пробирки и молоко из биореактора?
«Пока ресурсов планеты достаточно, чтобы экологически устойчиво обеспечить 10 млрд человек здоровой и питательно полноценной диетой, основанной на растительной пище. Нынешние проблемы — это проблемы именно организации процесса», — рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физиологических и молекулярных механизмов адаптации Института физиологии растений РАН Илья Злобин.
«Не за горами и расширение ассортимента не только за счет “мяса из пробирки”, но и за счет “молока из биореактора”, получаемого без участия коров», — указал директор ФИЦ Биотехнологии РАН Алексей Федоров.
«О фотосинтезирующих людях речь пока не идет, но возможность того, что растительные органы клетки могут функционировать внутри животных клеток, уже продемонстрирована», — говорит заместитель директора ФИЦ Биотехнологии РАН, руководитель группы биоинженерии растений Анастасия Камионская.
Нейронаука
Можно ли будет писать тексты силой мысли? Как нейротехнологии повлияют на образование и обучение в будущем? Ответы на эти вопросы дал научный журналист, руководитель пресс-службы ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН Алексей Паевский.
Сейчас нейронауки переживают взрывное развитие. Мы находимся в центре «атомного взрыва». В этом смысле наша страна, наша Москва впереди планеты всей.
Экология
Тают ледники, поднимается уровень мирового океана, гибнут и навсегда исчезают растения и животные. Что надо делать сегодня, чтобы не допустить катастрофических перемен? На вопросы редакции ответили экологи.
Развитие возобновляемых источников энергии — ключевой элемент снижения климатических изменений. Такие источники снижают необходимость в новых пищевых стратегиях и изменении экосистем в целом.
«Потребуются инновации в области технологий водоснабжения и водоподготовки, в том числе новые технологии опреснения и рециркуляции воды. Они нужны, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение в российских регионах в условиях изменения климата», — комментирует директор АНО «Зеленая цивилизация», кандидат биологических наук, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы Дмитрий Федоров.
Гаджеты
Генеральный директор компании-разработчика технологий для мониторинга и предсказания стрессовых состояний Safe Tech Анна Котлова рассказала, когда появится «умная одежда» и как инновационные разработки будут выглядеть в будущем.
«Сегодня развивается множество технологий, которые в будущем будут использоваться в носимых устройствах. В частности, это “умные ткани”, датчики, которые могут считывать разные физические параметры. Развиваются технологии, которые могли бы измерять глюкозу, какие-то гормоны. И это, безусловно, будущее носимых технологий», — резюмирует Котлова.
Кибербезопасность
В компании «Код Безопасности» оценили, к чему приведет развитие космического туризма и добыча полезных ископаемых на других планетах, как будет меняться пространство киберугроз и какие вопросы национальной безопасности выйдут на первый план.
В ближайшие пять лет ожидается увеличение сложности и масштабов кибератак. С развитием технологий искусственного интеллекта и средств автоматизации злоумышленники начнут использовать более продвинутые алгоритмы для поиска уязвимостей.
Данные
О том, как человечество будет справляться с огромным массивом данных в будущем, рассказал Иван Линдберг, генеральный директор Datananny, эксперт рынка НТИ Safenet: «На сегодняшний день хранение данных является проблемой. Мы не можем бесконечно расширять точки хранения контента, требуется строить новые дата-центры и ближе к конечным потребителям».
Цивилизация
Координатор Ассоциации футурологов Владимир Кишинец ответил на вопросы редакции, касающиеся прогнозов по проблемам развития цивилизации, описанных в книге «Nano sapiens». «Следующий шаг — разумная жизнь в форме единой планетарной личности-цивилизации. Но это отдаленная перспектива, требующая технологий принципиально иного уровня», — уверен футуролог.