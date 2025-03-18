Трое американцев и россиянин вылетели на Землю с МКС на корабле Маска

5 июня 2024 года американцы Уилмор и Уильямс прибыли на МКС, рассчитывая вернуться на Землю уже 14 июня. Однако из-за технических неполадок с кораблем Starliner (отказ работы четырех двигателей, утечка гелия) миссия затянулась. В сентябре того же года к ним присоединились Горбунов и Хейг. С ними должны были прилететь еще двое астронавтов, но в итоге место освободили для возвращения застрявших американцев. Уильямс начала стремительно терять вес, из-за чего ее здоровье вызывало беспокойство. Однако вскоре в NASA заверили, что самочувствие всех членов экипажа находится под контролем, у них нет необходимости экстренно возвращаться на Землю. В целом, оставаться дольше шести месяцев на станции не принято, потому что потом у космонавтов могут ослабнуть мышцы. На них также постоянно воздействует космическая радиация, что повышает шанс развития онкологии.