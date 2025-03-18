Виртуальный «Подорожник» не работает второй день: сбой связан с внешней атакой

Об этом 18 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.
«Несанкционированные действия злоумышленников, направленные на нарушение функциональности работы вычислительных ресурсов СПб ГКУ “Организатор перевозок”, продолжаются. В связи с этим мобильное приложение “Подорожник” может работать со сбоями», — сообщили «Фонтанке» в комитете. Там уточнили, что делают всё необходимое для защиты инфраструктуры и восстановления стабильной работы сервисов.
«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — отмечает пресс-служба комтранса.
Напомним, жители Петербурга столкнулись с трудностями при оплате проезда виртуальным «Подорожником» утром 17 марта, сегодня неполадки в приложении сохранились.