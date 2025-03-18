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Виртуальный «Подорожник» не работает второй день: сбой связан с внешней атакой

Онлайн-приложение для оплаты проезда в Петербурге «Подорожник» по-прежнему работает со сбоями из-за продолжающихся действий злоумышленников, которые нарушают работу вычислительных ресурсов СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Источник: Freepik

Об этом 18 марта рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

«Несанкционированные действия злоумышленников, направленные на нарушение функциональности работы вычислительных ресурсов СПб ГКУ “Организатор перевозок”, продолжаются. В связи с этим мобильное приложение “Подорожник” может работать со сбоями», — сообщили «Фонтанке» в комитете. Там уточнили, что делают всё необходимое для защиты инфраструктуры и восстановления стабильной работы сервисов.

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — отмечает пресс-служба комтранса.

Напомним, жители Петербурга столкнулись с трудностями при оплате проезда виртуальным «Подорожником» утром 17 марта, сегодня неполадки в приложении сохранились.