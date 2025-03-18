Виртуальный «Подорожник» не работает второй день: сбой связан с внешней атакой

«Несанкционированные действия злоумышленников, направленные на нарушение функциональности работы вычислительных ресурсов СПб ГКУ “Организатор перевозок”, продолжаются. В связи с этим мобильное приложение “Подорожник” может работать со сбоями», — сообщили «Фонтанке» в комитете. Там уточнили, что делают всё необходимое для защиты инфраструктуры и восстановления стабильной работы сервисов.