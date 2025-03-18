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Пропавший незадолго до Нового года житель Ишимбая обнаружен мертвым

В Башкирии пропавшего три месяца назад мужчину нашли мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 53-летнего жителя Ишимбая обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Мужчина пропал три месяца назад — 15 декабря. К сожалению, сегодня днем волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Где был мужчина все это время и что послужило причиной его смерти — не уточняется.

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